Ferrovie, De Micheli: "Al Sud 52% di risorse. Intercity Napoli-Bari problema tecnico ma arriverà"

Parole al miele per il Sud Italia dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli a margine del convegno "Puglia in treno – infrastrutture, mobilità e lavoro" organizzato a Bari.

“Adesso come sapete dobbiamo completare un percorso che è durato purtroppo troppo tempo, due anni, sull’aggiornamento del contratto di programma, dove ci sono 15 miliardi e 400 milioni di euro.

Il 52% delle risorse per le infrastrutture ferroviarie sono al Sud e quindi sono tutte risorse che vanno a potenziare le linee attuali in modo tale che non ci siano più impedimenti tecnologici per far partire un treno da Reggio Calabria e farlo passare in Basilicata anziché farlo arrivare a Napoli o a Roma".

"Noi con tutte queste risorse, che implementeremo negli anni a venire, cerchiamo di abbattere tutte queste barriere tecnologiche e rafforzare oltre a raddoppiare dove è necessario, la linea ferroviaria”, ha continuato De Micheli ricordando che l’esecutivo, in considerazione della scelta di sostenibilità ambientale che ha fatto, “farà grandi investimenti sulla questione del ferro non solo economici – finanziari ma anche in termini di innovazione tecnologica, di formazione delle persone, di formazione degli addetti”, per i quali De Micheli ritiene che “nei prossimi mesi si assisterà anche a una grossa mole di risorse”.

In merito all’Intercity Bari – Napoli, De Micheli ha poi chiarito: “Credo ci sia stato un problema tecnico sulla rete che però credo stiamo affrontando. Lì c’è stata una questione tecnica. Era stato annunciato ma non ci sono tutte le predisposizioni arriverà ma con tempi un po' diversi. Sapete che per fare le ferrovie ci vuole qualche anno, noi – ha concluso – saremo felici di avviare tutti questi lavori e poi saremo felici da utenti di poter transitare su un sistema ferroviario del Sud più moderno e più veloce”.

Secondo alcune voci, il nuovo collegamento dovrebbe partire il prossimo 8 marzo.