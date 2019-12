Ferrovie: demolizione via strada per due E.444R

Che la fine sia vicinissima lo hanno capito anche i sassi.

Quel che aggiungiamo stavolta è che alla demolizione, le povere E.444R non ci vanno più soltanto via ferrovia ma anche via strada.

Nei giorni scorsi sono state ben due le macchine trasferite da Foligno verso, a quanto ci è parso di capire, Bari, caricate su camion appositamente strutturati.

Si tratta delle E.444R.097 e .108 che evidentemente non erano più in grado di muoversi via binari.

Per la cronaca la E.444R.097 è una Reggiane-Marelli riqualificata nel 1992 dalla E.444.097 datata 1973 mentre la E.444R.108 è una TIBB riqualificata nel 1996 ma anch'essa nata nel 1973 come E.444.108.