Ferrovie, Svizzera, Bottinelli (Verdi): "Il Giruno un treno da pinguini e fachiri"

Il Giruno Stadler delle Ferrovie Svizzere continua a "mietere vittime".

Stavolta è l'esponente dei Verdi Jessica Bottinelli a lamentarsi ironicamente su Facebook del treno rilasciando una sua personale recensione sui nuovi convogli:

Resoconto dal mio primo viaggio sul treno della morte (5:04) con i nuovi treni Giruno:

- la luce è a circa mille mila lux, se volete svolgere lavori di precisione come il cucito è ottima! Se volete dormire cavatevi gli occhi

- i sedili sono più larghi, per ogni cm guadagnato hanno aggiunto durezza al sedile, ergo se non sei un fachiro avrai il mal di schiena tempo di percorrere la tratta Chiasso Stazione-Chiasso Boffalora

- le porte fanno un soave rumore tipo anti-incendio combinato a anti-tsunami, anti-giudizio-universale, anti-invasione delle cavallette, pensavi di dormire? Ahaha crasse risate

- la temperatura è ideale per conservare insaccati e allevare pinguini, se sei un passeggero a sangue caldo come me ricordati di portare il sacco a pelo!

- ciliegina sulla torta con il cambio orario il treno parte 10 min prima ma arrivi allo stesso orario, grazie FFS!