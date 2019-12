Ferrovie: confermato il Civitavecchia Express e si lavora per portarlo a Roma Termini

Tornerà anche nel 2020 il Civitavecchia Express, il convoglio a disposizione dei crocieristi che quattro volte al giorno, due per l’andata e altrettanti per il ritorno, percorre la tratta ferroviaria Civitavecchia-Roma.

Il collegamento funzionerà dal 1 aprile al 1 novembre e il suo ripristino è stato annunciato dalla Regione Lazio sabato scorso, il giorno nel quale è terminata la prima fase di sperimentazione, caratterizzata da un crescente gradimento da parte dei turisti che, sbarcati a Civitavecchia, intendevano visitare la Capitale.

Complessivamente i due convogli sono in grado di trasportare oltre settecento persone: si tratta di posti che non vengono quindi più sottratti ai pendolari, che possono viaggiare con maggior comfort sui treni che frequentano quotidianamente.

"Per la programmazione 2020 del Civitavecchia express - hanno aggiunto da FS - si è cercato di ascoltare e soddisfare i feedback raccolti durante quest’anno e per questo si sta lavorando affinché il treno possa essere prolungato fino a Roma Termini".

Rimangono intanto confermati i collegamenti, gli orari, l'uso di carrozze Vivalto con sei elementi e le tariffe (andata 10 euro e A/R 15 euro).

"Massima cura è rivolta all’assistenza alla clientela regionale Lazio - Customer Care - attualmente operativa su tutto il territorio regionale, sia in stazione sia a bordo treno - hanno concluso da Trenitalia - la Customer Care rappresenta uno strumento essenziale non solo per guidare il cliente nella sua esperienza di viaggio ma anche nell’offrire una prima immagine turistica della Regione Lazio".